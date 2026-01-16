По време на заседанието на Съвета за сигурност на ООН САЩ обявиха, че всички варианти за спиране на убийствата в Иран стоят на масата. Доналд Тръмп многократно заплаши да се намеси в Иран, за да подкрепи протестиращите, на фона на съобщенията за хиляди убити при потушаването на недоволството срещу властите в Техеран.

В четвъртък обаче американският президент зае изчаквателна позиция и заяви, че е бил информиран, че убийствата са намалели и няма план за мащабни екзекуции.

Какво е бъдещето на Иран след мащабните протести срещу режима?

От своя страна Иран предупреди, че ще отговори на всяка агресия. „Не търсим ескалация на конфликта, нито конфронтация. Въпреки това, всяко пряко или непряко агресивно действие ще бъде посрещнато с решителна, пропорционална и законна реакция. Това не е заплаха, а изявление за правната реалност. Отговорността за всички последствия ще бъде изцяло на тези, които предприемат подобни незаконни действия“, коментира Голамхосейн Дарзи, представител на Иран в ООН.

Редактор: Мария Барабашка