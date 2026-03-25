Ислямската революционна гвардия съобщи, че е изстреляла ракети срещу Израел, както и срещу военни бази с американско присъствие в Кувейт, Йордания и Бахрейн, предаде иранската държавна телевизия IRIB.

По данни на гвардията целите са „в сърцето на окупираните територии“ и са били поразени с прецизни ракети, както и с ударни дронове.

Иран атакува с ракети Тел Авив, Хайфа и Източен Йерусалим

На този фон Израелските отбранителни сили също съобщиха, че са нанесли нова серия удари по Техеран на 26-ия ден от конфликта. Според официално изявление атаките са били насочени срещу „инфраструктура на иранския режим“.

По-рано Израел информира, че Иран е изстрелял залп от ракети към страната, при което са били ранени около 10-има души. Военните посочиха, че системите за противовъздушна отбрана са били активирани след засичане на ракетите.

Сирени за въздушна тревога прозвучаха в Йерусалим, където са чути и експлозии. Такива са регистрирани и в района на Йерихон. Няма загинали. Оказана е помощ на мъж, пострадал, докато отивал към укритие.

