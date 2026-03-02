Снимка: iStock
Ударени са центрове за сигурност
Иранската революционна гвардия съобщи, че е нанесла ракетни удари по израелското правителство в Тел Авив, както по центрове за сигурност и военни центрове в Хайфа. Източен Йерусалим също е атакуван.
„Сред целите на тази десета вълна бяха удар по правителствения комплекс на ционистския режим в Тел Авив, атаки по военни и центрове за сигурност в Хайфа и удар по Източен Йерусалим“, се казва в изявление на Иранската революционна гвардия, излъчено по държавната телевизия.
В него се посочва, че при атаката са били използвани балистични ракети „Кейбар“.
