Правителството на Швеция обяви нов пакет от мерки в подкрепа на Украйна през 2026 г. на стойност около 240 милиона шведски крони (25,7 милиона долара). От тази сума 150 милиона шведски крони (16,1 милиона долара) ще бъдат отпуснати за Украинския Червен кръст за хуманитарни нужди. Значителна част от подкрепата е насочена към нуждите на децата, подпомагане на осигуряването на храна в училищата в райони близо до фронтовата линия, насърчаване на реформи за грижа за децата в семейна среда и подкрепа за психичното им здраве.

"Животът в условията на война - нощувките в защитени убежища, загубата на близки, прекъсването на училищното обучение и принудителното напускане на дома, има сериозни последици за безопасността, здравето и психическото благополучие на децата. Днешният пакет от мерки за подкрепа е разумна инвестиция в бъдещото поколение на Украйна", заяви шведският министър на международното сътрудничество за развитие и външната търговия Бенджамин Дуза.

Шведското правителство отбеляза, че хуманитарната ситуация в Украйна остава изключително трудна както в населените места в близост до фронтовата линия, така и в големите градове. Според оценки на ООН над 10,8 милиона души в Украйна се нуждаят от хуманитарна помощ, а 3,7 милиона са вътрешно разселени. Милиони цивилни са без достъп до електроенергия, отопление и вода.

Швеция ще отпусне и над 71 милиона шведски крони (7,8 милиона долара) и за подпомагане на жени и момичета в Украйна.

Редактор: Ивета Костадинова