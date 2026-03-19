Лидерите от Европейския съюз засилиха днес натиска си върху унгарския министър-председател Виктор Орбан да спре да блокира жизненоважен заем от ЕС за Украйна в размер на 90 млрд. евро. Той е нужен, за да може страната да продължи борбата си срещу руската инвазия, предадоха "Ройтерс" и "Асошиейтед прес".

Европейските лидери одобриха заема през декември, но Орбан, който поддържа тесни връзки с Русия и влезе в конфликт с украинския президент Володимир Зеленски, блокира неговото отпускане миналия месец, аргументирайки се със спора относно ремонта на повредения от бойните действия петролопровод "Дружба".

Позицията на Орбан разгневи останалите лидери от ЕС, тъй като Киев може да остане без пари в рамките на седмици, ако не получи ново финансиране, а решението на унгарския премиер да блокира заема поставя под въпрос доверието в Европейския съвет.



"Трябва да бъдем пределно ясни - ветото на Унгария е недопустимо. Допълнителната подкрепа за Украйна трябва да бъде предоставена възможно най-бързо“, заяви нидерландският премиер Роб Йетен при пристигането си на срещата на върха на ЕС в Брюксел. "Не трябва да обсъждаме никакъв план Б, защото тогава бихме се поддали на шантажа на Орбан, а това е последното нещо, което трябва да направим", добави той.

Няколко лидери, пристигащи на срещата на върха, заявиха, че Орбан, който е изправен пред оспорвани избори следващия месец, трябва да се придържа към споразумението от декември и да спре да блокира заема.

"Той използва Украйна като оръжие в предизборната си кампания, а това не е добре“, заяви финландският премиер Петери Орпо, обвинявайки Орбан, че е предал колегите си лидери от ЕС.

"Оставам с впечатлението, че това е част от предизборната му кампания, но във всеки случай трябва да уважаваме решенията, които бяха взети тук", каза пред журналисти белгийският премиер Барт де Вевер и допълни: "Недопустимо е да се вземат решения с лидерите, а след това да се казва: "Не съм готов да изпълня това, което съм решил".

Австрийският канцлер Кристиан Щокер заяви, че "това, което ЕС е решил и с което Орбан се е съгласил, трябва да бъде изпълнено". Канцлерът каза също, че ако Орбан използва изборите като претекст, то "това не е основателен аргумент, имайки предвид ситуацията в Украйна, тежкото положение на хората там и това, което самите страни членки са решили".

Патовата ситуация подчертава сериозните слабости в процедурите за вземане на решения в ЕС, които често изискват единодушие между 27-те държави членки, отбелязва АП.

Редактор: Ивета Костадинова