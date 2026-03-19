Лидерите на Европейския съюз се събират в Брюксел на ключов Европейски съвет. Ветото на унгарския премиер Виктор Орбан върху помощта за Украйна, конфликтът с Иран, кризата в трансатлантическите отношения и високите цени на енергията доминират дневния ред. България ще бъде представлявана от служебния премиер Андрей Гюров, който по-късно през деня ще посети щабквартирата на НАТО за среща с генералния секретар на Алианса.

На масата на Съвета са ключови теми, по които липсва единодушие. Назрява сериозен сблъсък около Системата за търговия с емисии на ЕС (ЕСТЕ) между група държави членки и Европейската комисия.

В навечерието на срещата 10 държави от ЕС, сред които и България, изпратиха писмо до председателя на Европейския съвет Антонио Коща и до председателя на Комисията Урсула фон дер Лайен. В него се настоява за ускоряване на преразглеждането на системата за емисии, която задължава големите замърсители да плащат.

Заедно с България подписите си са сложили Полша, Италия, Австрия, Чехия, Словакия, Румъния, Гърция, Унгария и Хърватия. Настояванията са ЕК да преразгледа схемата най-късно до края на май, тъй като заложените зелени политики затрудняват индустрията и допринасят за нарастващите цени на енергията.

По темата за енергетиката вероятно ще бъде повдигнат и въпросът за предложения от Комисията таван на цените на газа, макар че не всички държави са готови да го подкрепят. Въпреки широкото съгласие за необходимостта от реформи, остават сериозни разногласия дали зелените политики на ЕС не задържат икономическия растеж.

Разделението е между държавите от Централна, Източна и Южна Европа, които настояват за промени, и други страни (сред тях - и скандинавските), обявили се против. Това ще бъде и основното бойно поле в дебата за конкурентоспособността на Европа. Срещата ще покаже дали ЕС може да действа като единен играч, или остава разделен.

Очаква се също Виктор Орбан да блокира финансовата подкрепа за Украйна на стойност около 90 милиарда евро. В същото време ескалацията на конфликта с Иран влошава трансатлантическите отношения, което застрашава и американската подкрепа за отбраната на Европа чрез НАТО.