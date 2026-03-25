Изкуственият интелект е по-важен, отколкото притежаването на ядрено оръжие. Токова мнение изрази академик Чавдар Руменин от Института по роботика на БАН в ефира на „Денят на живо” по NOVA NEWS.

„Ядрените бойни глави се управляват чрез сателити, а сателитите са тези, които задават траекторията и мястото на попадение. С помощта на изкуствения интелект можем да реализираме системи, които за много кратко време да разбият кодовете на тези сателити. Тогава се обезсмислят всички ядрени опасности, грозящи една държава, която няма ядрени бойни глави”, каза той.

„Не ми е известно България да има целенасочена и ясна стратегия за разработване на системи за изкуствен интелект и алгоритми, на които той се подчинява, до такава степен, че да можем да се предпазим от ядрено нападение”, каза академикът.

Той заяви, че държавата ни има достатъчно капацитет да разработи оръжия, които да съдържат ядрен заряд. По думите му такива оръжия биха имали възпиращ боен ефект за потенциални заплахи от други страни.

Учени създадоха самолетно гориво от слънце, вода и въглероден диоксид (ВИДЕО)

Акад. Руменин засегна и темата за създаването на синтетични горива. „Има технологии, които дават възможност да се получават синтетични бензин, дизел и газ от атмосферата. Тези технологии са съвременни, има много такива фабрики. Защо ние да не опитаме да направим с новите технологии синтетично гориво за нас?”, попита риторично той.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ивета Костадинова