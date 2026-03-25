Двама криминално проявени са задържани за наркотици в Бургас. Те са арестувани за 24 часа. Мъжете са от Бургас и са хванати от полицията в рамките на половин час на територията на комплекс "Славейков".

• При първия случай в района на бл. 75 около 14.00 ч. служители на Второ Районно управление - Бургас извършили претърсване на избено помещение в блока. То било ползвано от 33 годишен мъж. Униформените намерили и иззели два сака и чувал с марихуана, с общо тегло около 8 кг., а също така и плик с кокаин с тегло от 80 гр.

• Малко по-късно в района на бл. 19 в комплекса полицаите спрели за проверка кола с бургаска регистрация, управляван от 28-годишен мъж. Властите са намерили и иззели близо 100 гр. марихуана.

Работата и по двата случая продължава.

