Генералният секретар на Международна морска организация (IMO) Арсенио Домингес заяви, че в момента приблизително 2 000 кораба и около 20 000 моряци са блокирани в Ормузкия проток.

По думите му продължителното задържане на плавателните съдове води до нарастващ стрес, психическо изтощение и недостиг на основни ресурси за екипажите.

Той допълни, че застрахователните компании масово отказват да покриват щети, като или прекратяват полиците, или значително увеличават премиите.

Домингес подчерта, че тежката хуманитарна ситуация на борда се облекчава донякъде благодарение на помощта от държавите в региона. От IMO настояват за създаване на хуманитарен коридор, който да осигури безопасно изтегляне на корабите от зоната.

Освен това той разкритикува предложението на Доналд Тръмп за военен ескорт на търговските кораби, като го определи като нереалистично, тъй като липсват гаранции за сигурността на плавателните съдове и техните екипажи.

Редактор: Цветина Петкова