Скелет, открит в църква в нидерландския град Маастрихт, може да се окаже на един от най-известните герои в литературата
В църква в нидерландския град Маастрихт е открит скелет, който може да се окаже на д'Артанян – френският войник, вдъхновил романа „Тримата мускетари“ от Александър Дюма.
Останките са намерени в нефа на съвременна църква, чиито корени датират поне от XIII век. Те са открити по време на ремонтни дейности, свързани с частично срутване на пода през февруари.
Гасконският благородник Шарл Ожие дьо Бац дьо Кастелмор, известен като д'Артанян, е прекарал живота си в служба на френската корона. Той е служил на кралете Луи XIII и Луи XIV. Легендарният френски офицер вдъхновява Дюма за героя му, а многобройни филмови адаптации са посветени на приключенията на приятелите д'Артанян, Арамис, Портос и Атос, обезсмъртени от автора както в "Тримата мускетари", така и в продълженията на романа, простиращи се в 3 десетилетия.
Д'Артанян е бил убит по време на обсадата на Маастрихт през 1673 г. Оттогава последното му място за покой остава мистерия.
Френска монета е била намерена до скелета в Маастрихт, според дякон Джос Валке, който е присъствал по време на първоначалните разкопки. "Местоположението на гроба показва, че това е била важна личност - скелетът е намерен там, където някога е бил олтарът. По онова време под олтар са били погребвани само членове на кралското семейство или други важни личности“, казва той.
Скелетът е преместен от църквата и сега се намира в археологически институт в Девентер, Източна Германия. В момента се извършва ДНК експертиза, която ще отговори на въпроса дали това е д'Артанян.
