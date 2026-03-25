НАСА избра за снимка на деня кадър на астрофотографката Росица Димитрова . Тя бе отличена заедно с още двама български фотографи в престижна класация на астофотографии. На кадъра се вижда Млечният път.

"Много, много се радвам да ви споделя, че след години изпращане на мои снимки на НАСА, най-после избраха едничка за “Снимка на деня”, написа Росица във Facebook.

„Какво са наблюдавали тези безмълвни стражи да преминава по небето. Вулканичните моаи на Аху Тонгарики стоят на стража над Рапа Нуи, полинезийски остров (анексиран от Чили през 1888 г.), разположен на хиляди километри от бреговете на Южна Америка в Тихия океан. Поради отдалечеността на острова, моаите, с гръб към тъмния океан, могат да се взират в ясното и жизнено нощно небе. На снимката тези по-големи от живота статуи се взират в ярката лента на Млечния път, частично замъглена от междузвезден прах и размазана от земните облаци. Под такова ясно нощно небе, Рапа Нуи са създали обсерватории и са използвали астрономически наблюдения за навигация, калибриране на календара, празненства и други. Изображения като това ни напомнят за важността на тъмното небе, за защитата на земята под него и за запазването на културата, която то вдъхновява", заяви още тя.

Редактор: Габриела Павлова