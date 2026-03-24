НАСА се отказва от плановете за разполагане на космическа станция в лунна орбита. Вместо това ще използва нейните компоненти за изграждането на база на стойност около 20 милиарда щатски долара на повърхността на Луната през следващите седем години, съобщи в изявление ръководителят на агенцията Джаред Айзъкман.

Айзъкман, който пое поста през декември, обяви промяната на плановете при откриването на събитие в централата на НАСА във Вашингтон, където очерта редица корекции в лунната програма „Артемис“. „Не би трябвало да изненадва никого, че спираме „Гейтуей“ в сегашния му вид и се фокусираме върху инфраструктура за устойчиви операции на лунната повърхност“, посочи той.

Заради течове на гориво: НАСА пренасочи за март изстрелването на ракетата си с мисия около Луната

Какви са плановете на НАСА за изпращането на астронавти на Луната (ВИДЕО)

Станцията "Лунар Гейтуей" трябваше да служи като орбитална платформа и междинна спирка за астронавтите преди кацане на Луната. Пренасочването ѝ към повърхностна база обаче ще бъде сложно. „Въпреки реалните предизвикателства с хардуера и графика, можем да пренаредим оборудването и ангажиментите към международните партньори“, добави още Айзъкман.

Надпревара: НАСА и Китай подготвят изпращането на астронавти на Луната

Промените вече пренареждат договори за милиарди долари по програмата „Артемис“ и засилват напрежението сред компаниите, особено на фона на плановете на Китай за кацане на Луната около 2030 г.

„НАСА обяви, че ще върне американците на Луната преди края на мандата на президента Тръмп. Нашият голям конкурент обещава преди 2030 година. Разликата между успех и провал ще се измерва в месеци, а не в години. Те могат да бъдат първи, а скорошната история показва, че ние можем да закъснеем. Затова е от изключителна важност събитие като „Ignition“ да завърши с пълно съгласие относно националния приоритет, който представлява нашата обща мисия“, каза Айзъкман.

