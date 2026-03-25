На Благовещение Казанлък отбелязва рождения ден на писателя и художник Чудомир. Със зрелищно светлинно шоу върху фасадата на общината тази вечер бяха открити 32-рите Чудомирови празници.

През следващите дни в центъра на града жителите и гостите ще се срещат с актьори, превъплътени в емблематичните му герои. На различни локации ще бъдат поставени специални кутии за „смешки“, в които всеки може да остави своя забавна история.

А организаторите напомнят думите на самия Чудомир: „Най-празният от нашите дни е оня, в който не сме се смели нито веднъж".

