Жена от Бейрут спаси над 30 котки при нова ескалация на напрежението между Израел и Хизбула. 57-годишната Диана Абади, собственик на приют за котки в Бейрут, отново беше принудена да напусне дома си заради военните действия в Близкия Изток.

Тя разказва, че се е събудила от звука на удари и е видяла препълнени улици с бягащи хора. Въпреки опасността, отказала да изостави животните си и започнала да ги изнася от приюта. Успяла е да евакуира 33 котки.

Абади се грижи за бездомни животни повече от 12 години. Превърнала е дома и малкия си магазин в приют, за да даде подслон на над 70 животни.

„Не знам как Бог ми даде сила или как изобщо успях да се задържа на крака. Свалих ги две по две в ръцете си, после ги оставих в колата”, разказва Абади.

