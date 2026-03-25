Гражданско жури в Калифорния постанови, че Бил Козби е виновен за упояване и сексуално посегателство над жена през 1972 г. Той трябва да ѝ изплати обезщетение в размер на 59,25 милиона долара, съобщи CNN.

След близо двуседмичен процес в Санта Моника съдебните заседатели решиха, че 88-годишният Козби е отговорен за сексуално насилие и посегателство срещу Дона Мотсингер. Те ѝ присъдиха 17,5 милиона долара за претърпени вреди и 1,75 милиона долара за бъдещи вреди, включително „психическо страдание, неудобство, скръб, тревожност, унижение и емоционален стрес“.

Във втората фаза на процеса ѝ бяха присъдени допълнително 40 милиона долара обезщетениe.

BREAKING: A woman who says Bill Cosby drugged and r*ped her has been awarded $19.25 million by a jury. https://t.co/QTFReFemsp pic.twitter.com/OoMsd5mU0M — TMZ (@TMZ) March 23, 2026

Адвокатът на Козби - Дженифър Бонжин, заяви след първоначалното решение, че възнамерява да обжалват присъдата.

Решението идва, близо пет години след като Козби беше освободен от затвора в Пенсилвания. Тогава Върховният съд на щата отхвърли присъда, основана на подобни обвинения. Той е постигнал извънсъдебни споразумения по някои подобни дела и е бил осъден да плаща по други, но настоящата сума вероятно е най-голямата от всички.

„Повече от 50 години нося тежестта на случилото се с мен. Това никога не изчезва. Днес едно жури видя истината и го държа отговорен. Това означава всичко. Надявам се това да даде сила на други оцелели, които все още чакат своя момент да бъдат чути", сподели Монтсингер.

Тя била сервитьорка в ресторант в Саусалито, близо до Сан Франциско. В иска си, подаден през 2023 г., твърди, че Козби я е поканил на свое стендъп комедийно шоу в театър в близкия Сан Карлос. По това време и двамата били на около 30 години. Тя твърди, че Козби ѝ дал вино и две таблетки, които тя смятала за аспирин, и че на моменти била в безсъзнание, докато двама мъже я качвали в лимузина. В документа пише още, че "тя се събудила в дома си съблечена".

В съдебни документи адвокатите на Козби твърдят, че обвиненията се основават почти изцяло на предположения и догадки, като посочват, че Мотсингер „сама признава, че няма представа какво се е случило“.

Искът на Мотсингер се е придвижил с изненадваща бързина през съдилищата в Калифорния, като от подаването му до присъдата са изминали само две години и половина, докато други дела срещу него са се бъвели дълго време.

Козби не даде показания по време на процеса. Сред свидетелите беше и Андреа Констад, която е спортен администратор в Temple University. Козби беше осъден за упояване и сексуално насилие над Констад през 2018 година . По-късно Върховният съд на Пенсилвания отмени присъдата и той беше освободен от затвора повече от три години, след като беше признат за виновен.

Мотсингер за първи път отправя обвиненията си анонимно в иск от 2005 г., подаден от Констанд.

През 2022 г. жури в Санта Моника присъди 500 000 долара на жена, която твърди, че Козби я е подложил на сексуално насилие, когато тя е била тийнейджърка през 1975 г.

Бил Козби е обвинен от най-малко 60 жени за изнасилване, сексуално посегателство и сексуален тормоз. Той отрича обвиненията. Бившата звезда от стендъп комедията и телевизията стана първата знаменитост, изправена пред съд и осъдена в ерата на #MeToo.

