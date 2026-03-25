Снимка: БТА
Русия построи атомната електроцентрала, в която в момента изгражда нови блокове
Руската държавна ядрена корпорация "Росатом" евакуира още 163 свои служители от иранската атомна електроцентрала в Бушер, предаде "РИА Новости".
Генералният директор на "Росатом" Алексей Лихачов заяви, че в централата остават около 300 служители на корпорацията и че предстоят още евакуации.
Иран: Израел и САЩ атакуваха околностите на АЕЦ "Бушер"
Русия построи атомната електроцентрала в Бушер, като в момента "Росатом" изгражда нови блокове. Строителните дейности обаче са преустановени, откакто на 28 фвруари САЩ и Израел атакуваха Иран, отбелязва "Ройтерс".Редактор: Станимира Шикова
Източник: Николай Велев, БТА
Последвайте ни