Руската държавна ядрена корпорация "Росатом" евакуира още 163 свои служители от иранската атомна електроцентрала в Бушер, предаде "РИА Новости".

Генералният директор на "Росатом" Алексей Лихачов заяви, че в централата остават около 300 служители на корпорацията и че предстоят още евакуации.

Русия построи атомната електроцентрала в Бушер, като в момента "Росатом" изгражда нови блокове. Строителните дейности обаче са преустановени, откакто на 28 фвруари САЩ и Израел атакуваха Иран, отбелязва "Ройтерс".

