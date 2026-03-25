Около 400 души бяха евакуирани, след като в петзвездния хотел „Бристол“ в Париж днес избухна пожар.

Двама служители на хотела получили леки наранявания, докато се опитвали да гасят пожара, който пламнал около 11:20 ч. (12:20 ч. българско време) в кухнята на „Бристол“.

В хотела, който се намира в близост до Елисейския дворец, често отсядат световни лидери. Полицията затвори улица „Фобур Сен-Оноре“, а пожарът беше овладян, съобщиха пожарникарите.

Incendie dans l'hôtel Bristol à côté de l’Élysée, plusieurs centaines de personnes évacuées. pic.twitter.com/msdfWJKoow — CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) March 25, 2026

