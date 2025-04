Мощен пожар избухна в център за сортиране на отпадъци в Париж. Над депото за боклук, което е изградено през 2019 година и до което е разположен нов комплекс на местен съд, се издига огромен облак дим, който е видим и от центъра на френската столица, съобщава "Дейли мейл".

Към момента не се съобщава за жертви или пострадали при инцидента в северозападния 17-и район на Париж. На място са изпратени няколко пожарни екипа и десетки огнеборци, които се опитват да овладеят пламъците.

