С климатичните промени зимите стават все по-меки. На места като Уисконсин промяната вече се усеща и на практика. За хората, практикуващи риболов на лед, тя е много рязка и осезаема.

В миналото езерата в щата са оставали замръзнали около четири месеца годишно. Днес този период е намалял с повече от месец заради повишаващите се температури. Очакванията са тенденцията да се задълбочава.

Освен върху природата, липсата на лед оказва сериозно влияние и върху местната икономика. За много хора в щата това е повече от икономически проблем - това е промяна в начина на живот.

"Много хора вече фалираха, защото това беше основният им поминък. Ние разчитаме на три-четири месеца, за да поддържаме бизнеса. Когато няма лед, няма и бизнес", казва местен жител.

Изследователи предупреждават, че ако климатичните промени продължат със същото темпо, до 2050 година много езера в Северното полукълбо могат да загубят сезонната си ледена покривка - с дългосрочни последици за икономиката и традициите на цели общности.

Редактор: Кирил Нинов