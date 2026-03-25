Учени предупреждават, че освен вековна традиция, заради скъсените зими е застрашен поминъкът на хиляди хора
С климатичните промени зимите стават все по-меки. На места като Уисконсин промяната вече се усеща и на практика. За хората, практикуващи риболов на лед, тя е много рязка и осезаема.
В миналото езерата в щата са оставали замръзнали около четири месеца годишно. Днес този период е намалял с повече от месец заради повишаващите се температури. Очакванията са тенденцията да се задълбочава.
Снежната покривка в Европа намалява драстично: До 80% по-малко сняг до края на века
Освен върху природата, липсата на лед оказва сериозно влияние и върху местната икономика. За много хора в щата това е повече от икономически проблем - това е промяна в начина на живот.
"Много хора вече фалираха, защото това беше основният им поминък. Ние разчитаме на три-четири месеца, за да поддържаме бизнеса. Когато няма лед, няма и бизнес", казва местен жител.
Изследователи предупреждават, че ако климатичните промени продължат със същото темпо, до 2050 година много езера в Северното полукълбо могат да загубят сезонната си ледена покривка - с дългосрочни последици за икономиката и традициите на цели общности.Редактор: Кирил Нинов
