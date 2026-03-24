В "Гран Пале" в Париж откриха мащабна ретроспективна изложба с над 300 произведения на френския художник и скулптор Анри Матис. Шедьоврите отразяват експлозивния завой на твореца към цвятовете, колажите и опростените форми през последните години от живота му, посочват кураторът Клодин Грамон.

Изложбата, озаглавена „Матис 1941–1954“, показва витражи, рисунки и илюстрирани книги, създадени в период, в който той преоткрива своя художествен език чрез смели цветови блокове и плавни, изрязани хартиени силуети.

Матис, който умира на 84-годишна възраст, в последните години от живота си страда от рак на дебелото черво, но продължава да твори дори когато е прикован към леглото. Тъй като е с намалена подвижност, той се обръща към техниката на изрязване на хартия - похват, който му позволява да продължава да работи.

Шедьоврите в изложбата, която може да бъде видяна до 26 юли са предоставени от център "Помпиду". Той е един от най-посещаваните музеи във френската столица и притежава най-голямата колекция с творби на Матис.

Редактор: Станимира Шикова