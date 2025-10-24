Гигантска надуваема версия на Жабока Кърмит от прочутото "Мъпет шоу" се превърна в звездата на международния панаир за съвременно изкуство "Арт Базел" в Париж.

Извисяващата се на височина от 20 метра над площад "Вандом" огромна кукла е създадена от американския артист Алекс Да Корт. Балонът, напълнен с хелий, леко увисва – вдъхновен от инцидент по време на парада за Деня на благодарността в Ню Йорк през 1991 г., когато огромен балон с Кърмит се закача за дърво и частично се спуква. По желание на твореца главата на куклата не е надута.

"Това е начин да отдадем почит на американската обществена телевизия PBS, която излъчваше известната комедийна поредица "Мъпет шоу" в началото на 70-те години, в момент, когато тя е жертва на драстични бюджетни съкращения", казва пред АФП директорът на панаира Клеман Делепин.

Известната жаба е част от безплатната публична програма, съпътстваща всяка година това събитие, и е наследник на гигантската гъба на германеца Карстен Хьолер (2024) и вълната на швейцареца Урс Фишер (2023). Серия от монументални скулптури от съвременната международна сцена, сред които творби на германеца Щефан Ринк и японката Лейко Икемура, също са изложени в близост до "Гран Пале".

Над 200 международни галерии от около 40 държави излагат своите произведения под огромния стъклен покрив на "Гран Пале" за четвъртото издание на панаира. Той се състои по-малко от седмица след обира на бижута от Лувъра - най-известният и посещаван музей в света.

Редактор: Станимира Шикова