От днес „София Тех Парк” става домакин на първото голямо международно изложение за съвременно изкуство в България „Sofia Art Fair”. То ще представи творчеството на актуални съвременни художници и тенденциите в изкуството.

Програмата на изложението ще постави на фокус теми като изкуствен интелект и виртуална реалност, хоризонтите и предизвикателствата, които технологията разкрива пред творците и културата.

Изложението ще продължи до 5 октомври. На него ще бъдат представени 27 автори от целия свят, обясни Радослав Механджийски, който е един от организаторите.

Повече гледайте във видеото.