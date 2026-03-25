Александра Фейгин се представи отлично и се класира за финалната волна програма на Световното първенство по фигурно пързаляне в Прага. 23-годишната българка изпълни всички планирани елементи: комбинация от троен-троен тулуп, троен ритбергер, двоен аксел, поредицата от стъпи и красиви пируети.

Тя беше оценена с 58.05 точки (32.34 за технически елементи и 25.71 за компоненти на програмата). За нея това е най-добър резултат за сезона за кратка програма.

Щабът на българката избра да заложи на вече използвана музика - "Списъкът на Шиндлер", а композицията направи Кирил Халявин, бивш състезател на Русия и Испания.

Волната програма е в петък от 19:00 часа българско време.

