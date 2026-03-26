Тече акция срещу изборни престъпления във Великотърновско. Полицията работи по сигнали за купуване на гласове, натиск върху избиратели и евентуално организирани схеми. Проверяват се адреси и лица, за които има съмнения за участие в подобна дейност.

„Към настоящия момент се проверяват 4 населени места – Кесарево, Бряговица, Асеново и Камен. Задържани са 3 лица с наркотици. За част от тях се смята, че може да продадат гласа си, ще вземем мерки. Други 10 души се издирват. За тях има предварителна информация, че са готови да приемат пари, за да дадат гласа си. Проверяваме и търговски обекти”, обясни пред журналисти старши комисар Мариян Лонгинов, директор на ОДМВР – Велико Търново.

От началото на предизборната кампания в полицията в града има подадени 25 сигнала, свързани с нарушение на политическите права на гражданите.