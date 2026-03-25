Гръцкото правителство предприе серия от мерки на обща стойност 300 млн. евро в подкрепа на гражданите и бизнеса заради високите цени на енергийните ресурси. В предаването „Твоят ден“ икономистът Йоаким Каламарис обясни, че страната залага на директни субсидии и ваучери, вместо на намаляване на данъчното облагане. „Основната логика на Гърция е да не намалява данъците, а да дава директни субсидии с фокус върху гориво, транспорт и инфлация”, заяви той.

По думите на Каламарис цените на горивата в България са по-ниски, докато в Гърция след субсидиите те достигат около 1.80 евро. За справяне с инфлационния шок е въведена дигитална карта за гориво. Домакинствата в континентална Гърция получават субсидия от 25 до 30 евро на месец, а тези по островите – до 60 евро за два месеца. Дизеловото гориво се субсидира директно с 0.15 до 0.20 евроцента на литър.

Как се движат цените на горивата у нас

„Държавата компенсира операторите за транспортните отстъпки и замразените цени на фериботите и транспортните средства”, уточни икономистът. Той добави, че пакетът от мерки включва и поемане на част от разходите за електроенергия на корпорациите.

Каламарис подчерта значението на държавния надзор върху пазара: „Инфлацията зависи от високия контрол на държавата над картелите. Нещо, което в България сякаш не съществува”. Според него предприетите мерки ще продължат да се надграждат в зависимост от развитието на международната обстановка и конфликтите в Иран и Украйна.

