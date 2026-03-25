Горивата у нас продължават да поскъпват. В по-късните часове във вторник дизелът премина психологическата граница от 1,60 евро и средната цена вече е 1,61 за литър.

„От 20 март цените при нас не са се повишавали. Очакваме днес тези на „Лукойл”, вчера не излязоха”, каза Венцислав Пенгезов, собственик на бензиностанция в Русе.

Според него евентуалната помощ от правителството за най-уязвимите групи няма да покрие разходите, налагащи се заради поскъпването. „Ако преди сте зареждали за 100 евро, в момента същото количество гориво излиза около 140 евро”, изчислява Пенгезов. Той отчита и спад на потреблението.

„В цяла Европа се освобождават резерви, намалява се директивно цената, в Испания и Италия се намали и акцизът”, коментира още бизнесменът.

