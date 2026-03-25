Прав е Тръмп, че там се смени политическия режим, не системата, коментира проф. Владимир Чуков
Вярно е това, което каза Тръмп – в Иран се смени политическия режим, не системата. Това коментира в предаването „Здравей, България” арабистът проф. Владимир Чуков.
„За да се смени системата, трябва да падне Конституцията на Ислямската република. В нея, в член 5, се казва, че върховният ръководител управлява в отсъствието на очаквания месия — Ал-Махди ал-Монтазар. Това е сърцевината на режима. Това е текстът, който гарантира постоянната агресия срещу държавата Израел”, коментира проф. Чуков.
Той обясни, че в момента генералите са иззели властта на аятоласите.
„Преди около седмица се очерта един триумвират", каза проф. Чуков. И обясни, че триумвиратът се състои от Ахмед Уахиди, който е командващ Корпуса на ислямските гвардейци, председателят на парламента Мохамед Калибаф и военният съветник на върховния лидер Мохсен Резаи, който е бивш шеф на Корпуса на ислямските гвардейци.
„Преговорите са започнали от края на съботния ден. Очаква се среща, която ще е най-вероятно утре, ако иранците се съгласят. От американска страна е заявено желание да има две лица — едното цивилно, другото военно. Цивилното лице е Мохамед Багер Калибаф. В момента е даден имунитет на Калибаф и на външния министър Абас Арагчи за пет дни, че нищо няма да им се случи”, поясни проф. Чуков.
Редактор: Ина Григорова
