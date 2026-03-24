Все още цари неяснота около войната в Близкия изток. Продължават противоречивите сигнали, които идват от Вашингтон и Техеран. В понеделник Доналд Тръмп обяви изненадващо, че двете страни са провели „конструктивни“ разговори.

Ирански представители обаче отрекоха да е имало каквито и да било преговори между САЩ и Иран, а по-късно от Белия дом заявиха, че ситуацията е „нестабилна“.

На този фон Иран обяви, че e изстрелял нова серия ракети срещу Израел. Израелските власти потвърдиха за две вълни ракетни удари от Иран през нощта, като шестима души са пострадали на различни места в Тел Авив. Саудитска Арабия и Кувейт съобщиха, че са неутрализирали атаки с дронове.

Иранска медия съобщи за атака срещу енергийна инфраструктура

„Както обявих по-рано, въз основа на предварителните разговори между САЩ и Иран през последните два дни, разпоредих временно да се отложат планираните удари срещу основните енергийни обекти в Иран. Те са много, много големи, нови и много скъпи. Една от нашите мощни ракети срива всичко това на земята, сякаш е направено от прах. Проведохме много добри разговори. Целият ми живот е бил преговори, но с Иран преговаряме от дълго време. И този път разговорите са сериозни. Те искат да постигнат споразумение и ще го направим. Надявам се”, каза Тръмп.

Редактор: Цветина Петрова