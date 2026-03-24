С ескалирането на конфликта в Иран цената на суровия петрол се променя непрекъснато. Потребителите вече усещат последиците от войната и нейното дестабилизиращо въздействие върху световното енергийно производство.

Цените на бензина се покачват и много хора ще почувстват най-непосредствените икономически затруднения именно на бензиностанциите. Засегнати са не само шофьорите. Хранителните продукти и почти всичко останало, което се купува и продава, трябва да бъде транспортирано от мястото, където се произвежда. Тези разходи ще се повишат с по-високите цени на бензина, дизела и реактивното гориво.

Суровият петрол тип "Брент" напоследък се търгува за над 110 долара за барел. Това вероятно ще бъде важен фактор за инфлацията. С продължаването на войната някои експерти твърдят, че цените на всички стоки и услуги могат да бъдат засегнати. Това впоследствие може да доведе до голямо намаляване на разходите.

Ето как нарастващите разходи за петрол и газ могат да се отразят на потребителите с продължаването на войната:

На бензиностанциите: Цените на горивата вероятно ще продължат да се покачват

Бензинът, дизелът и реактивното гориво се произвеждат от суров нефт. С покачването на цената му се покачват и тези на широко използваните продукти, които поддържат работата на техника, автомобили, автобуси, камиони за доставки и самолети.

В САЩ цените на горивото са близо до най-високите си нива от 2022 г. насам. В четвъртък шофьорите плащаха средно 3,88 долара за галон обикновен бензин. За сравнение, преди началото на войната той струваше 2,98 долара. Повишението в цените е с около 30% откакто САЩ и Израел атакуваха Иран.

Цените варират в различните щати. В Калифорния шофьорите плащаха близо 5,62 долара. Някои от рафинериите в Калифорния затвориха през последните години. Така този огромен щат разчита на внос на бензин и други рафинирани продукти от Азия.

За сравнение, средната цена в южния щат Луизиана, която разполага с нефтени находища и рафинерии, беше 3,52 долара. Близкият щат Оклахома пък имаше най-ниската средна цена в четвъртък – 3,24 долара за галон.

Скокът в цените на петрола вероятно ще доведе до по-нататъшно повишение на цените на бензина и вероятно ще се усети по-силно в Азия и Европа, които са по-зависими от нефта и газа от Близкия изток, в сравнение със САЩ.

Когато цените на бензина достигнат 4 долара, това обикновено е преломният момент за потребителите, каза Патрик Пенфилд. Професорът по логистика на доставки в Сиракузския университет очаква цените на бензина да достигнат тази точка през следващите две седмици. „Това обикновено е моментът, в който хората започват да се въздържат“, каза той. „Може да шофират по-малко или да не излизат. Трябва да вземат решение - или да похарчат парите си за излизане, или да ги похарчат за бензин за колата си“, добави Пенфилд.

Разходите за транспорт и стоки нарастват успоредно с цената на дизеловото гориво

Цената на дизеловото гориво, с което се задвижват 18-колесните камиони, също се покачва - близо 5,10 долара за галон в САЩ в четвъртък, което представлява скок от 36% от началото на войната на 28 февруари. „По-високите цени на бензина и дизела сега струват на американската икономика половин милиард долара повече всеки ден. Те продължават да растат“, написа петролният анализатор в GasBuddy Патрик Де Хаан.

Фактическото затваряне на Ормузкия проток - водният път, по който се транспортира една пета от световния суров нефт и втечнен природен газ, вече създаде проблеми на корабоплаването. Бързото покачване на цените на петрола и газа допълнително ще утежни положението.

Цените на горивото съставляват 50-60% от общите оперативни разходи за превоз на стоки с кораб, казва Пенфилд от Сиракузския университет. „Цените на контейнерите се покачват, наблюдават се все повече добавки, сред които военни и такива за гориво“, каза той. „За съжаление, в момента всичко отново се е покачило – от 10 до 20-30%. Всичко зависи от това къде се превозват стоките“, добави експертът.

Сметките за енергия на домакинствата вероятно ще се повишат, а цените на изделията от пластмаса може да станат по-високи. Отоплението на дома и готвенето с природен газ ще повишат цените си, докато войната продължава.

Според данни на Intercontinental Exchange цената на природния газ в Европа е нараснала с около 71% от началото на войната. Това може да се отрази и на цената на продуктите, производни на природния газ, като например суровините за нефтохимическата промишленост. Те се използват за производството на пластмаса, каучук и на азотни торове.

Хранителните стоки също може да поскъпнат

Скокът в цените на петрола вероятно няма да се усети веднага в американските магазини за хранителни стоки, казва Дейвид Ортега, който е професор по икономика и политика на храните в Мичиганския университет. Но ако петролът запази високите си стойности в продължение на месец или повече, каза той, „ще се озовем в съвсем друга ситуация“.

По-високите цени на петрола оказват влияние върху селскостопанския сектор по два начина, допълва Ортега. Те повишават цената на суровините, като гориво за селскостопанска техника и торове, които се произвеждат от природен газ. Те, от своя страна, повишават търсенето на соево, палмово и други растителни масла, които могат да се използват като заместители на горивата на петролна основа.

Ортега посочва, че разходите в земеделските стопанства съставляват само малка част от цената, която потребителите плащат в супермаркета. По-голямата част се дължи на разходите за преработка и транспорт на храните, които изискват голямо количество енергия.

„Храната стига до магазина с дизелово гориво, независимо дали е с камион, или с кораб. Ако цените на петрола останат високи, тези на пресни храни, които трябва да се транспортират бързо, биха могли да се повишат по-бързо от тези на пакетираните храни, които са по-малко подлежащи на разваляне, казва професорът.

Ако инфлацията се повиши, всичко поскъпва

Цените на петрола в САЩ се повишиха с около 43% спрямо нивата си от преди войната, достигайки около 96 долара за барел в четвъртък, спрямо около 67 долара преди конфликта. Това също може да тласне нагоре и без това упоритата инфлация, поне в краткосрочен план. Икономиката може потенциално да понесе по-сериозен удар, ако покачването на разходите продължи.

Грегори Дако, който е главен икономист в консултантската фирма EY-Parthenon, оценява, че скокът в цените на бензина може да тласне месечната инфлация до 1% през март, което би било най-високото месечно увеличение за последните четири години. В този случай годишната инфлация би се приближила до 3 на сто. „Това само по себе си е значителен шок“, казва той.

Някои експерти твърдят, че потребителските разходи ще намалеят

Главният икономист и изпълнителен директор по проучванията в Националната федерация на търговците на дребно Марк Матюс заяви, че по-високите цени на бензина вероятно ще се отразят на потребителските разходи, особено при купувачите с по-ниски доходи.

В момента американските домакинства плащат средно 2500 долара годишно, или близо 50 долара седмично, за да напълнят резервоара си. Ако потребителите плащат с 10 долара повече на седмица, това със сигурност се отразява на бюджета им, добавя експертът.

Редактор: Кирил Нинов