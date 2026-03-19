"Няма непосредствен риск за сигурността на доставките на горива в България и Европа". Това заяви Цветомир Николов, анализатор в програма „Енергетика и климат“ към Център за изследване на демокрацията, в ефира на предаването „Интервюто в Новините на NOVA“.

По думите му след началото на войната в Украйна Европейският съюз е диверсифицирал значително източниците си както на петрол, така и на природен газ. България разчита на сигурни доставки от Казахстан, както и на по-малки количества от Близкия изток и Северна Африка.

Основният проблем обаче остава начинът, по който се формират цените. Николов подчерта, че договорите са обвързани с международния петролен индекс "Брент", което означава, че всяка промяна на световните борси се отразява директно върху цените по цялата верига.

Според него все още е рано да се направи точна прогноза за отражението върху българската икономика. Той предупреди, че цените на горивата остават силно променливи и е възможно да се стигне до по-сериозно влошаване на икономическата ситуация.

Николов коментира и мерките за подпомагане на домакинствата. По думите му те могат да бъдат полезни за уязвимите групи, но съществува риск да доведат до обратен ефект. „Когато има недостиг на суровини, подобни стимули могат да насърчат по-голямо потребление и да изкривят пазара“, обясни той. Като по-ефективен подход анализаторът посочи мерки, които намаляват зависимостта от горивата – например използването на обществен транспорт и ограничаване на потреблението.

Според Николов глобалните конфликти също оказват сериозно влияние върху енергийните пазари. Той прогнозира, че последиците от войната в Близкия изток могат да имат политически ефект върху управлението на Доналд Тръмп и да ускорят усилията за прекратяване на напрежението в региона.

Експертът отбеляза, че санкциите срещу Русия имат осезаем ефект върху икономиката ѝ, въпреки че в определени ситуации високите цени на петрола сега могат временно да увеличат приходите в държавния бюджет.

