Цената на суровия петрол тип „Брент” отново премина над границата от 100 долара за барел, след като вчера претърпя рязък спад от над 10%. Днес на азиатските пазари цената му отбеляза увеличение от близо 4 на сто.

В понеделник пазарите реагираха на заявлението на американския президент Доналд Тръмп да отложи последващи удари срещу Иран. Той заяви още, че скоро може да бъде постигнато мирно споразумение. Сега обаче инвеститорите са по-песимистично настроени, тъй като Техеран отрича да се водят преговори със САЩ.

Сериозен спад на цените на петрола след думите на Тръмп за мирни преговори

На този фон Иран обяви, че e изстрелял нова серия ракети срещу Израел. Тамошните власти потвърдиха за две вълни удари в нощта срещу вторник. Саудитска Арабия и Кувейт съобщиха, че са неутрализирали насочени към техните територии дронове.

„Президентът Тръмп вярва, че съществува възможност да се възползваме от значителните постижения на отбранителните ни сили, за да постигнем споразумение. То ще защити нашите жизненоважни интереси. В същото време продължаваме да нанасяме удари както в Иран, така и в Ливан”, заяви израелският премиер Бенямин Нетаняху.

ВСИЧКО ЗА ПАЗАРА НА ГОРИВА ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Дарина Методиева