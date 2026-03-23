Фондовите пазари отбелязаха рязък ръст, а цените на петрола се понижиха, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви в понеделник, че страната ще отложи допълнителни удари по енергийната инфраструктура на Иран в очакване на резултатите от предстоящи преговори, съобщи CNN.

Сортът "Брент" - глобалният стандарт за цени - поевтиня с над 7% до около 104 долара за барел, като в даден момент отчете спад от над 13 на сто. По-рано през деня цената му беше над 114 долара за барел. Американският лек суров петрол също понижи стойността си - с 6,9% до 91,4 долара за барел, след като по-рано се търгуваше около 100 долара. Той се използва като референтна цена за пазара в САЩ.

Световните пазари реагираха: Петролът поевтиня след коментар на Тръмп за войната

Впоследствие "Брент" поевтиня още - с 8,9% до 102 долара за барел, след като за кратко достигна нива от 96 долара. Американският също се понижи с 8% до 90,35 долара за барел.

В публикация в социалните мрежи Тръмп посочи, че преговорите ще се проведат в рамките на седмицата. Остава обаче неясно дали Ормузкият проток ще бъде безопасен за корабоплаване. Ключовият воден път, през който преминават около 20% от световните доставки на петрол, на практика е блокиран от Иран.

Глобалните цени на петрола остават под натиск след рязкото им покачване от началото на конфликта с Техеран. Основна причина е затрудненият износ, тъй като танкерите не могат да напускат протока. По-рано Тръмп заплаши, че ще „унищожи“ енергийната инфраструктура на Иран, ако страната не прекрати атаките срещу корабоплаването и не отвори протока.

Редактор: Цветина Петкова