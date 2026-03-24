Иранска медия съобщи, че израелско-американски удари са били насочени срещу два газови обекта и газопровод, часове след като президентът на САЩ Доналд Тръмп се оттегли от заплахата си да атакува енергийната инфраструктура.

„В рамките на продължаващите атаки, провеждани от ционисткия и американския враг, бяха атакувани сградата на администрацията на газоразпределителната мрежа и станцията за регулиране на налягането на газа на улица „Каве“ в Исфахан“, съобщи информационната агенция „Фарс“.

След заплахи от Техеран: Тръмп отлага военните удари срещу иранските електроцентрали

Съоръженията в централен Иран са „частично повредени“, добави „Фарс“, която беше единствената иранска медия, съобщила за инцидента. Тя посочи, че атака е била насочена и срещу газопровода на електроцентралата в Хорамшахр, в югозападната част на страната.

„Един снаряд удари района извън преработвателната станция на газопровода в Хорамшахр“, съобщи агенция „Фарс“, цитирайки губернатора на граничния с Ирак град, без да посочи степента на нанесените щети.

Изтича крайният срок, поставен от Тръмп на Иран за отваряне на Ормузкия проход

Тръмп заяви пред АФП на 23 март, че „нещата вървят много добре“ с Иран, малко след като обяви преговори с Техеран и петдневно преустановяване на ударите срещу електроцентралите на Ислямската република.

Резкият обрат в позицията на американския президент по отношение на Иран настъпи часове преди изтичането на двудневен ултиматум, в рамките на който той заплаши да атакува ирански електроцентрали, ако Техеран не отвори отново стратегическия Ормузки проток.

Иранските медии обаче съобщиха в същия ден, че не се водят преговори за прекратяване на войната.

