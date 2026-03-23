Доналд Тръмп заяви в понеделник, че САЩ са провели продуктивни разговори с Иран и ще нареди на военните да отложат всякакви военни удари срещу ирански електроцентрали и енергийна инфраструктура за пет дни, съобщи "Ройтерс". Освен това американският лидер удължи крайния срок, даден на Иран за отваряне на Ормузкия проток.

Ходът на Тръмп последва заплахата от страна на Иран да атакува електроцентрали в Израел и тези, които снабдяват американските бази в региона на Персийския залив, ако САЩ насочат удари срещу енергийната мрежа на Иран.

Изтича крайният срок, поставен от Тръмп на Иран за отваряне на Ормузкия проход

Разговорите с Иран ще продължат през цялата седмица, заяви Тръмп в публикация в социалните мрежи. „Наредих на Министерството на отбраната да отложи всякакви военни удари срещу ирански електроцентрали и енергийна инфраструктура за период от пет дни, в зависимост от успеха на продължаващите срещи и дискусии“, написа той.

Американският президент не разкри подробности за проведените контакти. Иран не потвърди незабавно за разговорите, но външният министър Абас Арагчи съобщи, че е разговарял по телефона с турския си колега Хакан Фидан. Турция и преди е посредничила между Техеран и Вашингтон, отбелязва АП.

