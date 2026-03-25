Трусът е регистриран в 21:08 ч.
Силно земетресение разлюля Гърция и беше усетено в почти цяла България. Трусът е с магнитуд 5,3 по Рихтер, според данните на Европейския сеизмологичен център. Земетресението е регистрирано в 21:08 ч. край Атон на Халкидическия полуостров в Гърция, на дълбочина 10 км, в Егейско море, на 22 км от град Неа Рода и на 110 км източно от Солун.
8 минути по-късно беше регистриран вторичен трус със сила от 3,2 по Рихтер, на дълбочина от 15 км, съобщи Националният институт по геофизика, геодезия и география към БАН. Само в рамките на няколко минути беше усетен трети трус - 4 по Рихтер на дълбочина от 30 километра.
Припомняме, че във вторник, малко преди полунощ, земетресение с магнитуд 4,3 по Рихтер разлюля Северозападна Гърция . Епицентърът му е бил на 11,5 км север-североизточно от град Янина. Няма данни за пострадали и щети.
Миналата седмица в района бяха регистрирани няколко труса, най-силният от които беше с магнитуд 4,6 по Рихтер.
