Горещите световни теми ще бъдат обсъдени днес и утре от външните министри на водещите западни икономики, които се събират във Франция. Първите дипломати от Г-7 ще разговарят в абатство от 12 век край Париж за войните в Иран и Украйна, икономическата несигурност и нарастващото безпокойство от все по-непредсказуемата външна политика на САЩ.

Партньорите на Вашингтон ще очакват подробности за американската гледна точка по кризата в Близкия изток от държавния секретар Марко Рубио, който ще се присъедини към колегите си в петък.



На срещата ще присъства и украинският външен министър, както и първите дипломати на Бразилия, Индия, Южна Корея и Саудитска Арабия.

