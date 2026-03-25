Участие взе президентът Илияна Йотова
Учени от 8 държави се събраха на Третия международен форум за кирилицата. Тази годината темата е „Духовното наследство в дигиталния век", като фокусът е върху развитието на изкуствения интелект, както и значението и историята на кирилицата в славянския свят.
Представени са и проучвания за кирилицата в Китай и тюркоезичните народи. При откриването президентът Илияна Йотова акцентира върху отговорността да пазим и развиваме българския език в дигиталната епоха.
„Едни и същи думи ни служат още от изворите на нашата държавност, та до днес, когато пак с вездесъщите думи дори разговаряме с изкуствения интелект. ИИ без нашите букви и думи е само мъртва машина. Думите и книжовността формират чувство за национална принадлежност и чувство за всеки един човек да бъде културен”, каза президентът.Редактор: Дарина Методиева
