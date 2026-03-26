Проучване показва, че приготвянето на домашна храна поне веднъж седмично може да намали риска от деменция при възрастните хора с около 30%. При възрастни начинаещи готвачи с малко кулинарни умения рискът може да бъде с 70% по-нисък.

През последните десетилетия хората все повече разчитат на ресторанти, храна за вкъщи и замразени продукти, вместо да готвят у дома, отбелязват японските изследователи. За възрастните обаче приготвянето на храна не е само важен източник на физическа активност, но и когнитивна стимулация. Целта на проучването е била да се установи дали честотата на домашното готвене е свързана с развитието на деменция и дали това зависи от нивото на кулинарни умения.

В изследването са участвали 10 978 души на възраст над 65 години от "Японско проучване за оценка на стареенето“, чието когнитивно здраве е проследявано в продължение на 6 години до 2022 г. Една пета от участниците са били на възраст над 80 години, половината са били жени. Повече от половината били пенсионери. Участниците попълвали въпросници за това колко често приготвят храна у дома - от „никога“ до „повече от 5 пъти седмично“, както и за степента на кулинарните им умения. Около половината от тях готвели поне пет пъти седмично, а над една четвърт – никога. Случаите на деменция били установени чрез данни от публичната здравна система, която регистрира значително когнитивно увреждане, изискващо грижи. През периода на наблюдение 1195 души развили деменция (11%); 870 починали, а 157 се преместили преди да развият болестта.

Анализът показва, че по-честото готвене е свързано с по-нисък риск от деменция при мъжете и жените, но ефектът зависи от кулинарните умения. Готвене поне веднъж седмично било свързано с 23% по-нисък риск за мъжете и 27% за жените, спрямо тези, които готвят по-малко от веднъж седмично. При хора с малко кулинарни умения приготвянето на храна поне веднъж седмично намалява риска от деменция с 67%. Високите кулинарни умения също намалявали риска, но честотата на готвене не оказвала допълнителен ефект.

