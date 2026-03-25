Говорител на иранските въоръжени сили отхвърли твърденията на американския президент Доналд Тръмп , че Техеран търси сделка за прекратяване на войната в Близкия изток.

"САЩ преговарят само със себе си“, каза подполковник Ебрахим Золфагари, говорител на общото командване на въоръжените сили, във видео, излъчено по държавната телевизия. Той отправи остри критики към Вашингтон, заявявайки: „Стратегическата сила, за която говорихте, се превърна в стратегически провал“ и допълни, че САЩ се опитват да „маскират поражението си като споразумение“.

Золфагари постави под въпрос и самата идея за преговори, като попита: „Вътрешните ви конфликти стигнаха ли до точката, в която преговаряте със себе си?“. По думите му позицията на Иран остава непроменена: „Някой като нас никога няма да се споразумее с някой като вас нито сега, нито никога“.

Реакцията идва малко след като администрацията на Тръмп е изпратила на Техеран план за прекратяване на огъня с 15 точки. Паралелно с дипломатическото напрежение обаче се засилват и военните действия в региона.

Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция съобщи, че е изстрелял ракети и дронове към северната и централната част на Израел, включително Тел Авив. Съобщава се и за удари по военни бази, използвани от САЩ в Кувейт, Бахрейн и Йордания. В Кувейт дрон е предизвикал пожар в резервоар за гориво на международното летище, като няма данни за пострадали.

