Американският композитор и чичо на холивудската звезда Анджелина Джоли - Чип Тейлър, почина на 86-годишна възраст. Той е автор на емблематичните песни Wild Thing и Angel of the Morning, Новината за кончината му бе съобщена от водещите издания „Варайъти” и „Холивуд рипортър”.

Смъртта на твореца, който е част от Залата на славата на авторите на песни, е настъпила на 23 март. Неговият близък приятел - певецът Били Вера, сподели в социалните мрежи, че Тейлър е прекарал последните си дни в хоспис. Конкретната причина за смъртта му не се посочва.

Чип Тейлър е роден под името Джеймс Уесли Войт на 21 март 1940 г. Той е брат на известния актьор Джон Войт – бащата на Анджелина Джоли.

Chip Taylor, the prolific songwriter behind hits 'Wild Thing' and 'Angel of the Morning,' has died at the of age 86https://t.co/zFaZOjNab9 — Rolling Stone (@RollingStone) March 24, 2026

Музикалната му кариера започва в края на 50-те години като изпълнител, но истинският му триумф идва в ролята на композитор. През 1966 г. неговата песен Wild Thing, изпълнена от групата The Troggs, се превръща в световен феномен.

Другият му колосален хит – Angel of the Morning, е презаписван от десетки артисти през годините, включително от Оливия Нютън-Джон и Нина Симон. По-младото поколение киномани познава песента му от саундтрака на филма „Дедпул” от 2016 г.

Творчеството на Чип Тейлър остава като една от най-важните следи в американската популярна музика от средата на миналия век.

