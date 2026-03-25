"Всяка общност без болница е обречена" - това предупреждават лекарите в селските райони на щата Канзас, където достъпът до здравеопазване става все по-ограничен. Растящият натиск върху системата води до затваряне на лечебни заведения, недостиг на персонал и намаляващи приходи. Това принуждава хората да пътуват десетки километри и увеличава рисковете за тях.

В болницата в окръг Кофи в щата Канзас едно от най-тежките решения вече е факт - закрито е родилното отделение. Помещенията, в които някога са се раждали бебета, днес са склад.

"Трудно е вече да нямаме родилно отделение. Майките сега трябва да пътуват, за да родят", казва Стейси Августин, работник в болницата в окръг Кофи.

За лекарите това не е просто организационен проблем, а носи със себе си сериозни рискове. "Всяка минута е важна. Ако получавате инфаркт и трябва да пътувате 40 мили до най-близката болница, това е въпрос на живот и смърт", допълва Стейси.

Много от докторите, които са посветили кариерата си на тази общност, днес виждат как пациентите трябва да изминават дълги разстояния за същите грижи, които преди са били на една ръка разстояние."Ако раждате, последното нещо, което искате, е да бъдете транспортирани спешно при непознат лекар. Това е страшно и това е едно нещо, което е извън нашия контрол", казва д-р Джон Сайдс.



Най-голямото напрежение пада върху екипите на спешна помощ. С всяко затворено лечебно заведение разстоянията се увеличават, а с тях и рискът. "Болниците в селските райони спасяват животи и няма съмнение в това. Затварянето им застрашава живота на хората в щата Канзас", посочва Дейвид Адамс, директор на спешна помощ на окръг Кофи.



В малките общности всяка болница е жизненоважна. В градове с няколко хиляди души тя обслужва пациенти в радиус от десетки километри. Но натискът върху системата расте - недостиг на персонал, намаляващи приходи и съкращения в държавното финансиране."Без нас хората ще трябва да пътуват над час, дори до Канзас Сити, за да получат специализирана помощ", казва Кари Луц, която също работи в болницата в Кофи.



Експерти предупреждават - ако тенденцията продължи, все повече общности в Съединените щати могат да останат без достъп до базово здравеопазване.

Редактор: Цветина Петрова