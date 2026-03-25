Ръководителят на Областната пощенска станция в Кърджали е бил задържан по подозрения за упражняване на натиск и нерегламентирана политическа агитация.

По първоначална информация той е заплашвал и убеждавал служители на хуманитарна организация да внушават на хора, получаващи хранителни помощи в село Бенковски, че продуктите се предоставят от определена политическа партия. Според данните, от получателите е било очаквано да гласуват за същата формация на предстоящите избори на 19 април.

До момента са разпитани трима души, като двама от тях са дали показания пред съдия, съобщи и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев.

