Продължават полицейските операции срещу нарушенията на изборното законодателство и престъпления, засягащи политическите права на гражданите.

И.д. главен секретар на МВР Георги Кандев съобщи, че е проведена операция във връзка със сигнал, че в град Вълчедръм се извършват действия с цел склоняване на граждани да упражнят избирателното си право за определена политическа партия. При претърсвания на един от адресите са намерени тефтери с имена на лица и изписани числа, които се разследват.

Задържаха криминално проявен с тефтери с имена и големи суми пари в Ботевград

На друг адрес, свързан със случая, са открити 24 500 евро. Собственикът на сумата не успял да даде обяснение за произхода ѝ.

Работата по случая продължава, а органите на реда уточняват всички обстоятелства и възможни участници.

⇒ Акция срещу купения вот се проведе в Севлиево

Полицията е влязла тази сутрин в краен квартал на града, научи NOVA. Спецоперацията е срещу купуването и продаването на гласове. Претърсват се адреси, има КПП-та на входовете и изходите в жилищния район, обект на проверка.

⇒ Акция срещу купения вот се проведе в Бургас

Снимка: МВР

Шестима души са задържани и при специализирана полицейска операция на територията на Четвърто Районно управление в Бургас. В резултат на действията са образувани три досъдебни производства и три преписки. Установени са списъци с имена, за които има данни, че са свързани с предстоящите избори, както и надписани пликове, съдържащи по 50 евро във всеки от тях.

На един от адресите е открита сумата от 7000 евро, за чийто произход не са дадени адекватни обяснения, но съществуват данни, че е предназначена за купуване на гласове. Сред задържаните е и лице, за което се предполага, че на база принадлежност към определена религиозна общност, е могло да окаже влияние върху вота. Полицейските действия на територията на цялата област Бургас продължават с усилен интензитет.

⇒ Операция имаше и в Лом

След получен оперативен сигнал е извършена проверка в частен дом и търговски обект. На място е открита тетрадка, съдържаща имена и числови записи. В спалното помещение на къщата пък бяха намерени и иззети 12 780 евро, като банкнотите са предимно с номинал от 50 евро.

Кореспондент: Елена Танева