Снимка: МВР
Продължават усилените действия на органите на реда за противодействие на изборните престъпления. Изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев съобщи, че тази сутрин, при провеждане на специализирана полицейска операция в района на РУ-Ботевград, е извършена проверка в жилището на криминално проявен и осъждан местен жител.
При претърсването са открити два тефтера с изписани имена и големи суми пари в лева и евро, лични документи на петима души, както и златни накити. Мъжът е задържан за срок до 24 часа.
Полицейска операция срещу контролирания вот в страната
По данни на Кандев по случая се извършват процесуално-следствени действия, като се подготвя образуването на досъдебно производство за престъпления против изборните права на гражданите.
