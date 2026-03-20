Продължават усилените действия на органите на реда за противодействие на изборните престъпления. Изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев съобщи, че тази сутрин, при провеждане на специализирана полицейска операция в района на РУ-Ботевград, е извършена проверка в жилището на криминално проявен и осъждан местен жител.

При претърсването са открити два тефтера с изписани имена и големи суми пари в лева и евро, лични документи на петима души, както и златни накити. Мъжът е задържан за срок до 24 часа.

Полицейска операция срещу контролирания вот в страната

По данни на Кандев по случая се извършват процесуално-следствени действия, като се подготвя образуването на досъдебно производство за престъпления против изборните права на гражданите.

