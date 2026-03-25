Иранските въоръжени сили съобщиха, че са изстреляли крилати ракети по американския самолетоносач USS „Ейбрахам Линкълн“, като предупредиха за нови удари, ако бойната група навлезе в обсега им.

„Крилатите ракети „Кадер“ на иранските военноморски сили (брегова противокорабна система) бяха насочени към самолетоносача и го принудиха да промени позицията си“, се казва в изявление, излъчено по държавната телевизия.

Командващият военноморските сили адмирал Шахрам Ирани посочи, че движението на групата се следи непрекъснато. „Движенията на тази враждебна флотилия се наблюдават постоянно и щом тя навлезе в обсега на нашите ракетни системи, ще бъде подложена на мощни удари“, подчерта той.

ВСИЧКО ЗА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ В БЛИЗКИЯ ИЗТОК ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Ивета Костадинова