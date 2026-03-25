Въоръжените сили на Ислямската република предупредиха за нови удари
Иранските въоръжени сили съобщиха, че са изстреляли крилати ракети по американския самолетоносач USS „Ейбрахам Линкълн“, като предупредиха за нови удари, ако бойната група навлезе в обсега им.
„Крилатите ракети „Кадер“ на иранските военноморски сили (брегова противокорабна система) бяха насочени към самолетоносача и го принудиха да промени позицията си“, се казва в изявление, излъчено по държавната телевизия.
Командващият военноморските сили адмирал Шахрам Ирани посочи, че движението на групата се следи непрекъснато. „Движенията на тази враждебна флотилия се наблюдават постоянно и щом тя навлезе в обсега на нашите ракетни системи, ще бъде подложена на мощни удари“, подчерта той.
Редактор: Ивета Костадинова
