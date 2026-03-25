Дълги опашки се извиха в сряда на големите летища в САЩ, след като Агенцията за транспортна сигурност съобщи, че броят на напусналите служители по сигурността на аерогарите е нараснал до 480 души от началото на частичното спиране на работата на федералното правителство в средата на миналия месец, предаде "Ройтерс".

Ха Макнийл, и.д. ръководител на Агенцията за транспортна сигурност, заяви пред комисията по вътрешна сигурност на Камарата на представителите на САЩ, че спорът в Конгреса, който принуждава 50 000 служители на Агенцията да работят без заплата, води до сериозно напрежение и най-дългите опашки в историята на работата на ведомството. Тя повтори, че Агенцията може да бъде принудена да затвори по-малките летища, ако проблемите с персонала се влошат. Макнийл посочи също така, че на много летища процентът на отсъстващите служители надхвърля 40%, отбелязва "Асошиейтед прес".

Сенаторите се стремят към сключване на споразумение, което да финансира голяма част от министерството на вътрешната сигурност, включително служителите на Агенцията за транспортна сигурност, които остават без заплати, но да изключва имиграционните операции, които са в центъра на спора.

Очаква се Макнийл да разкаже на конгресмените и за личните последици, които спирането на работата на федералното правителство е имало върху служителите на Агенцията, които, по думите ѝ, "изчерпват възможностите си да си осигурят покрив над главата и храна на масата".

Заради това, че по летищата в САЩ се вият дълги опашки от пътници, поради недостиг на персонал в Агенцията, президентът Доналд Тръмп нареди на служителите на Агенцията за имиграционен и митнически контрол да осигуряват сигурността на летищата, което разтревожи някои законодатели, отбелязва АП.

