Който не го направи, ще бъде сериозно санкциониран, заплаши американският президент
Американският президент Доналд Тръмп настоя всички авиодиспечери незабавно да се върнат на работа, въпреки че не получават заплати поради продължаващото частично блокиране на работата на правителството. Републиканецът заплаши с наказания онези, които не се подчинят.
„Всички авиодиспечери трябва ДА СЕ ВЪРНАТ НА РАБОТА, ВЕДНАГА!!! Всеки, който не го направи, ще бъде сериозно санкциониран“, написа президентът в социалната си мрежа Truth Social.
Спирането на дейността на федералните агенции в САЩ принуди 13 000 авиационни диспечери и 50 000 служители на Администрацията за транспортна сигурност да работят без заплата и затрудни десетки хиляди полети.
Американският министър на транспорта предупреди, че ако федералното правителство продължи да не работи още една седмица, ще се стигне до масов хаос и до затваряне на част от националното въздушно пространство.
