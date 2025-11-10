Американският президент Доналд Тръмп настоя всички авиодиспечери незабавно да се върнат на работа, въпреки че не получават заплати поради продължаващото частично блокиране на работата на правителството. Републиканецът заплаши с наказания онези, които не се подчинят.

„Всички авиодиспечери трябва ДА СЕ ВЪРНАТ НА РАБОТА, ВЕДНАГА!!! Всеки, който не го направи, ще бъде сериозно санкциониран“, написа президентът в социалната си мрежа Truth Social.

САЩ ще намалят въздушния трафик от петък, ако няма споразумение за бюджета

Спирането на дейността на федералните агенции в САЩ принуди 13 000 авиационни диспечери и 50 000 служители на Администрацията за транспортна сигурност да работят без заплата и затрудни десетки хиляди полети.

21 дни блокада на правителството в САЩ: Федералните служители са в принудителен отпуск или работят без пари

Американският министър на транспорта предупреди, че ако федералното правителство продължи да не работи още една седмица, ще се стигне до масов хаос и до затваряне на част от националното въздушно пространство.

Редактор: Ивайла Митева