Съединените щати ще намалят въздушния трафик с 10% от петък, ако не бъде постигнато споразумение за прекратяване на правителствената криза. Ограниченията ще засегнат 40 големи летища и между 3500 и 4000 полета на ден.

Спирането на дейността на федералните агенции в Съединените щати принуди 13 000 авиационни диспечери и 50 000 служители на Администрацията за транспортна сигурност да работят без заплата и затрудни десетки хиляди полети.

Американският министър на транспорта предупреди, че ако федералното правителство продължи да не работи още една седмица, ще се стигне до „масов хаос“ и до затваряне на част от националното въздушно пространство.

