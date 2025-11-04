Блокираха временно въздушния трафик на Националното летище "Роналд Рейгън" във Вашингтон. Заповедта беше издадена от Федералната авиационна администрация заради "проблем със сигурността", съобщава "Ройтерс".

Имало е бомбена заплаха срещу самолет, съобщава „Блумбърг”.

Сайтът за проследяване на полети FlightRadar24 посочва, че причината е била непотвърдена заплаха срещу самолет на United Airlines, който е бил преместен далеч от други самолети на летището.

Малко по-късно мерките бяха отменени.

Нито Федералната авиационна администрация, нито United към момента са дали коментар по случая.

Редактор: Станимира Шикова