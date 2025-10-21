Вече три седмици федералното правителство на Съединените щати остава парализирано. Ябълката на раздора продължава да бъде планът за финансиране, а федералните служители или са в принудителен отпуск, или продължават да работят без заплата.

Вече 21 дни американското правителство не работи.

Демократите настояват за законопроект, който да отмени съкращенията в държавната здравна програма и да удължи изтичащите субсидии за здравни осигуровки по закона за достъпни здравни грижи.

Републиканците обаче казват, че няма да обсъждат промени, докато демократите не приемат техния законопроект за финансиране в оригиналния му вид.

Настоящата ситуация напомня на кризата отпреди 30 години, когато републиканците в Конгреса се отказаха от около половината съкращения на медицинските услуги, които искаха, в замяна на балансиран бюджет.

Най-дългото спиране на работата на федералното правителство остава това по време на първия мандат на Доналд Тръмп - 35 дни, след като демократите отказаха финансиране за изграждането на стена по границата с Мексико.

Синдикатите предупреждават, че настоящото спиране отново тежи най-много на авиационните диспечери, които и без това са малко, а сега работят извънредно и без заплащане.

