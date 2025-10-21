Снимка: iStock
-
Управление на управлението: Ще се стигне ли до промени в състава на редовното правителство
-
Киселова: Миналата седмица беше урок за всички нас. Парламентът ще заработи още утре
-
Има ли нужда от промяна в Изборния кодекс
-
Румен Радев: Правителството го е страх да заседава, а парламентът - да събере кворум
-
Пеевски и Борисов - промяна в лидерството или партньорство
-
Санае Такаичи стана първата жена премиер в Япония
Демократите настояват за законопроект, който да отмени съкращенията в държавната здравна програма
Вече три седмици федералното правителство на Съединените щати остава парализирано. Ябълката на раздора продължава да бъде планът за финансиране, а федералните служители или са в принудителен отпуск, или продължават да работят без заплата.
Вече 21 дни американското правителство не работи.
Демократите настояват за законопроект, който да отмени съкращенията в държавната здравна програма и да удължи изтичащите субсидии за здравни осигуровки по закона за достъпни здравни грижи.
Заради продължаващия shutdown: Ядрената агенция на САЩ пусна служителите си в неплатен отпуск
Републиканците обаче казват, че няма да обсъждат промени, докато демократите не приемат техния законопроект за финансиране в оригиналния му вид.
Настоящата ситуация напомня на кризата отпреди 30 години, когато републиканците в Конгреса се отказаха от около половината съкращения на медицинските услуги, които искаха, в замяна на балансиран бюджет.
Най-дългото спиране на работата на федералното правителство остава това по време на първия мандат на Доналд Тръмп - 35 дни, след като демократите отказаха финансиране за изграждането на стена по границата с Мексико.
Синдикатите предупреждават, че настоящото спиране отново тежи най-много на авиационните диспечери, които и без това са малко, а сега работят извънредно и без заплащане.
Редактор: Цветина Петкова
Последвайте ни